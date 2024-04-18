Правительство отрегулировало финансовую дисциплину энергосбытовых компаний

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство опубликовало постановление о финансовой дисциплине энергосбытовых компаний, критериями которой стали расчеты с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии.

Введенные изменения "направлены прежде всего на повышение уровня расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и недопущение нецелевого использования средств, оплаченных потребителями", прокомментировало Минэнерго. Так, показателями финдисциплины в постановлении названы оборачиваемость задолженности и судебная задолженность за услуги по передаче.

Речь идет о том, что недобросовестные сбыты будут лишаться права на участие в торговле на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Контролировать соответствие критериям финдисциплины будет ассоциация "НП "Совет рынка"" (она же лишает и статуса субъекта рынка - ИФ).

Минэнерго начало разработку соответствующих нормативных документов еще в 2021 году, предполагалось, что заработать они могут в 2022 году.