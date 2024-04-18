Минобороны РФ сообщило об отражении семи контратак на авдеевском направлении

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки улучшили тактическое положение и отразили семь украинских контратак на авдеевском направлении, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Отражены семь контратак подразделений 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка (ДНР).

В военном ведомстве заявили, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155 мм гаубицу М777 производства США и 152 мм орудие Д-20.

"На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР)", - сообщили в министерстве.

Военные заявили, что отразили две контратаки ВСУ в районе населенного пункта Терны (ДНР). По их словам, потери украинской армии составили: до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, 152 мм гаубицу "Мста-Б", а также два 152 мм орудия Д-20.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Военные сообщили, что за сутки потери армии Украины составили: до 590 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105 мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также полевой склад боеприпасов.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной,72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское (ДНР) и Малиновка Запорожской области", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart, а также три полевых склада боеприпасов.

По словам военных, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области.

"В районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две122 мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожены пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", две пусковые установки систем ПВО С-300 противника, сообщило министерство обороны РФ.

Также уничтожены склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк", склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах, говорится в сводке.

По данным Минобороны России, средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты "Точка-У", 33 реактивных снаряда Vampire.