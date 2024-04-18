В Кургане из-за затопления отключили две котельные

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане из-за наводнения отключили две котельные, их потребители остались без отопления, сообщил генеральный директор ПАО "Курганская генерирующая компания" Александр Прибылев.

"В городе Кургане все объекты теплоснабжения работают в штатном режиме, за исключением двух котельных - это котельная в микрорайоне Затобольный и котельная в микрорайоне Тополя. Они отключены по причине того, что вода затопила котельные. Соответственно, и потребители, которые подключены от этих котельных, не получают отопление на сегодняшний день", - сказал он на видео в телеграм-канале правительства Курганской области.

Прибылев пообещал, что за весь период, пока люди остаются без отопления, счета выставлять не будут.

Вопрос со включением теплоснабжения будет решен после ухода воды. Если вода сойдет уже по завершении отопительного сезона, возможно, отопление временно включат для просушки домов, допустил топ-менеджер и пообещал позднее сообщить, как это будет сделано.

"Вопросы о выставлением счетов также будет решены в интересах жителей", - добавил он.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.