Генпрокурор РФ встретился с министром внутренних дел Венесуэлы в Каракасе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Каракасе провел встречу с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо, стороны обсудили общее в вопросах формирования многополярного мира.

"Венесуэла, как и наша страна, ежедневно сталкивается с давлением и рестрикциями со стороны стран коллективного Запада, обусловленными, прежде всего, бессилием перед государствами, не признающими дутые амбиции и мнимое превосходство. Я убежден, что общность подходов России и Венесуэлы к неприятию незаконных санкций и вмешательству во внутригосударственные дела в первую очередь позволят обеспечить формирование справедливого многополярного мира", - сказал Краснов.