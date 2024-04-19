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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Самолет упал на Ставрополье, летчики катапультировались

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самолет упал в Ставропольском крае, никто не пострадал, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", - написал губернатор.

Он добавил, что двое летчиков найдены.

"Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - написал Владимиров.

По его данным, жертв и разрушений нет.

Ставропольский край Владимир Владимиров
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