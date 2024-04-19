В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Воскресенском районе Саратовской области в столкновении "Камаза" и легковой машины Ford погибли четыре человека, сообщил глава регионального управления обеспечения жизнедеятельности населения Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

Столкновение произошло в 09:16 у поселка Славянка. В Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, центра медицины катастроф и скорой помощи, ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.