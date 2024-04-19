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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Чистая прибыль российских банков в I квартале составила 899 млрд рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России чистая прибыль банковского сектора по РСБУ за первый квартал составила 899 млрд рублей против 881 млрд рублей годом ранее, в марте показатель составил 270 млрд рублей (в феврале - 275 млрд рублей), говорится в обзоре Банка России о динамике развития банков.

В марте доходность на капитал банковского сектора составила около 22% (примерно 23% в феврале).

ЦБ отмечает, что основная прибыль банков уменьшилась до 158 млрд с 210 млрд рублей в феврале, но снижение было техническим. В марте была проведена реклассификация ценных бумаг в категорию удерживаемых до погашения из оцениваемых по справедливой стоимости. По ним накопилась отрицательная переоценка (около 50 млрд руб.), которая была восстановлена, а вместо этого сформированы резервы на ту же сумму в составе основной прибыли. На чистую прибыль данная реклассификация не повлияла.

"Нужно учитывать, что банковский сектор сильно вырос: активы за последние 12 месяцев увеличились на 20%. Таким образом, доходность несколько снизилась, хотя и остается высокой - ROE за первый квартал 2024 года составил 25% в сравнении с 29% в первом квартале 2023 года", - отмечает ЦБ.

Количество прибыльных банков в марте выросло до 255 с 248 в феврале, а их доля от общего числа банков - до около 80% с 77%.

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