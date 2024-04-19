Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Следователям хотят разрешить приостанавливать операции на "преступных" банковских счетах

Следователей предлагается наделить правом без разрешения судов получать информацию о соединениях между абонентами

Следователям хотят разрешить приостанавливать операции на "преступных" банковских счетах
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - МВД России предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ для повышения эффективности предварительного расследования, сообщили в пресс-центре министерства в пятницу.

"Законодательная инициатива предполагает дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности путем проведения по ним операций по зачислению денежных средств, увеличению остатка электронных денежных средств или авансовых платежей за услуги связи, по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на имущество", - сказали в МВД.

Законопроектом также предлагается наделить следователя и дознавателя полномочиями получать по уголовному делу информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в случаях, "не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном частью 5 статьи 165 УПК, посредством внесения соответствующих изменений в указанную норму, при этом период предоставления указанной информации не может превышать 10 суток, предшествующих дате вынесения постановления".

Кроме того, в МВД предлагают дополнить статью 21 УПК положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи.

"Они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок", - пояснили в полиции.

При наличии технической возможности, пояснили в МВД, запросы в форме электронного документа будут направляться посредством систем электронного документооборота и подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами.

При этом порядок взаимодействия операторов с заинтересованными госорганами при исполнении вышеназванных запросов будет устанавливаться правительством.

Как отметили в министерстве, проект подготовлен в рамках реализации поручений правительства и направлен на повышение эффективности предварительного расследования. "В частности, на сокращение сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или средств связи", - сообщили в МВД.

Предусмотренные проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" новеллы не окажут влияния на доходы и расходы и не повлекут дополнительных расходов федерального бюджета.

МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился на 2 см

Паводок в России

В Тюменской области вода в Ишиме за сутки поднялась на 3 метра

Первый в РФ комплекс по переработке ТКО полного цикла открыли в Подмосковье

Путин и Алиев 22 апреля проведут переговоры в Москве

Хинштейн сообщил о задержании подростков за попытку поджечь военный Ми-8

Паводок в России

Более 2 тыс. жителей Тюменской области эвакуировали из-за паводка

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

В Кремле напомнили о нюансах в режиме согласования выездов госслужащих за рубеж

"Новые люди" объединились с "Партией роста"

"Новые люди" объединились с "Партией роста"
Паводок в России

Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат на первоочередные нужды 50 тыс. руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });