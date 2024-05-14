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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на должность главы МВД Владимир Колокольцев предложил наделить следователей правом приостанавливать банковские операции без решения суда в случаях, "не требующих отлагательств".

"Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства", - сказал он в Совете Федерации.

В апреле МВД уже предлагало внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся банковских операций.

"Законодательная инициатива предполагает дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности путем проведения по ним операций по зачислению денежных средств, увеличению остатка электронных денежных средств или авансовых платежей за услуги связи, по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на имущество", - говорилось в пресс-релизе.

Законопроектом также предлагается наделить следователя и дознавателя полномочиями получать по уголовному делу информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в случаях, "не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном частью 5 статьи 165 УПК, посредством внесения соответствующих изменений в указанную норму, при этом период предоставления указанной информации не может превышать 10 суток, предшествующих дате вынесения постановления".

Кроме того, в МВД предлагают дополнить статью 21 УПК положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи. "Они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок", - пояснили в полиции.

При наличии технической возможности, пояснили в МВД, запросы в форме электронного документа будут направляться посредством систем электронного документооборота и подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами.

При этом порядок взаимодействия операторов с заинтересованными госорганами при исполнении вышеназванных запросов будет устанавливаться правительством.

Владимир Колокольцев МВД
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