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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Над Московской и Тульской областями сбиты два малоразмерных воздушных шара ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских малоразмерных воздушных шаров, предназначенных для атаки по российским объектам, над Московской и Тульской областями.

"Дежурными средствами ПВО украинские малоразмерные воздушные шары уничтожены над территориями Тульской и Московской областей", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомством, попытка атаки с помощью двух воздушных шаров пресечена около 19:00 мск.

ВСУ Минобороны Тульская область Московская область
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