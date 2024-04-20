Над Московской и Тульской областями сбиты два малоразмерных воздушных шара ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских малоразмерных воздушных шаров, предназначенных для атаки по российским объектам, над Московской и Тульской областями.

"Дежурными средствами ПВО украинские малоразмерные воздушные шары уничтожены над территориями Тульской и Московской областей", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомством, попытка атаки с помощью двух воздушных шаров пресечена около 19:00 мск.