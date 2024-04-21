Из Пермского края в зону СВО передали конфискованную за нетрезвую езду машину

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Судебные приставы Пермского края передали в зону специальной военной операции (СВО) автомобиль, который был изъят за нетрезвую езду, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

На пьяном вождении попался житель Кунгура, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал нарушителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства Nissan Terrano.

После изъятия внедорожник был передал представителям Минобороны РФ.

Отмечается, что это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.

Практика конфискации автомашин у водителей, находившихся в состоянии опьянения и осужденных за это, начала применяться с июля 2022 года.