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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Шойгу заявил о владении инициативой по всей линии боевого соприкосновения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России при проведении специальной военной операции владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, выдавливают украинские войска с занимаемых рубежей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России во вторник.

Он отметил, что "в результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики".

"Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сообщил Шойгу.

Он заявил, что высокий боевой потенциал российских войск "позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны".

Отметив, что Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить Киеву почти $61 млрд, Шойгу подчеркнул, что "большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов".

"Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - сказал министр обороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
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