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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Глава Минобороны заявил, что Россия нарастит удары по центрам логистики ВСУ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам вооруженных сил Украины и базам хранения западного оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства во вторник.

"Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
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