Глава Минобороны заявил, что Россия нарастит удары по центрам логистики ВСУ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам вооруженных сил Украины и базам хранения западного оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства во вторник.

"Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", - добавил он.