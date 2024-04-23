"Газпром" и Минсельхоз сформируют программу перевода с/х транспорта на природный газ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Газпром и Минсельхоз РФ, подписавшие в 2023 году соглашение о сотрудничестве в области использования газомоторного топлива, планируют в этом году сформировать программу закупки и перевода на природный газ сельхозтранспорта и зерносушильного оборудования, сообщает компания.

"Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о дальнейших перспективах развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации, в том числе в агропромышленном комплексе, - говорится в сообщении. - С учетом уже созданной заправочной инфраструктуры и масштабной работы Газпрома по газификации регионов России, перспективное направление для расширения применения газомоторного топлива – сельскохозяйственная техника. Работа в этом направлении уже ведется".

В частности, при содействии "Газпрома" производители сельхозтехники выпустили первые образцы тракторов и комбайнов на природном газе. В рамках соглашения о сотрудничестве определена потребность агропредприятий на 2024 год в газомоторной технике, предназначенной для перевозки сельхозпродукции. "Чтобы компенсировать сельхозпроизводителям часть затрат на ее покупку, Минсельхоз России прорабатывает возможность выделения субсидий", - говорится в сообщении.

В настоящее время на газомоторном топливе в АПК работает порядка 15 тыс. автомобилей. Минсельхоз заявлял, что этот показатель будет увеличиваться, поскольку эксплуатационные расходы в данном случае на 20% ниже дизельных аналогов. Кроме того, большой потенциал заложен в переводе на газомоторное топливо тракторов и зерносушильных комплексов. В частности, в сфере сушки зерна число потенциальных потребителей, заинтересованных в переводе комплексов на газ, превышает 500, сообщал осенью прошлого года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

По оценке Россельхозбанка, переход на газомоторное топливо позволит сократить расходы отечественных сельхозпроизводителей на топливо на 100 млрд рублей в год.