Роспотребнадзор изучает вирусный пейзаж страны

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит изучение вирусного пейзажа в стране, что позволит видеть всё, что может создать риски для населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал. Это то, что есть и в "Санщите", и в "Гентехе". Это на сегодняшний день уже позволяет обнаружить 47 новых вирусов в комарах, 14 в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы видеть всё, что может нанести вред, главное - увидеть риск", - сказала Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Она также отметила, что продолжается пополнение национального каталога патогенов.

"Сегодня мы оцифровали всё, что у нас есть, и продолжаем это делать. До конца года мы пополним до 40 тыс. штаммов и превзойдём крупнейшую американскую коллекцию типовых культур. Это крайне важно", - уточнила Попова.

