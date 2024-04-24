Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Роспотребнадзор изучает вирусный пейзаж страны

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит изучение вирусного пейзажа в стране, что позволит видеть всё, что может создать риски для населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал. Это то, что есть и в "Санщите", и в "Гентехе". Это на сегодняшний день уже позволяет обнаружить 47 новых вирусов в комарах, 14 в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы видеть всё, что может нанести вред, главное - увидеть риск", - сказала Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Она также отметила, что продолжается пополнение национального каталога патогенов.

"Сегодня мы оцифровали всё, что у нас есть, и продолжаем это делать. До конца года мы пополним до 40 тыс. штаммов и превзойдём крупнейшую американскую коллекцию типовых культур. Это крайне важно", - уточнила Попова.

Анна Попова Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Краснов анонсировал использование ИИ и нейросетей в работе прокуроров

Паводок в России

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков
Нападение на Crocus City Hall

Генпрокурор после ЧП в Crocus призвал изменить нормы закона о безопасности на таких объектах

Замминистра обороны Тимур Иванов арестован до 23 июня

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%
Паводок в России

В Курганской области из-за паводка эвакуируют пять сел Белозерского округа

"Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по "делу металлургов" в 10 раз

Паводок в России

В Томском Колпашеве уровню воды в Оби осталось 4 см до опасной отметки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });