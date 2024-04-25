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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Пожароопасный сезон открыт уже в 74 российских регионах

Более 3,5 тыс. человек привлечены к ответственности за нарушение пожарной безопасности

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - С помощью системы космического мониторинга и беспилотной авиации специалисты МЧС РФ зафиксировали возгорания на ландшафтах в 74 российских субъектах, сообщает пресс-служба министерства.

"На территории 74 субъектов в этом году уже зафиксированы возгорания на ландшафтах - пожароопасный сезон в них открыт", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, сотрудники ведомства с начала года провели более 25 тыс. выездных обследований. В половине случаев зафиксировано горение сухой растительности. При этом в 80% случаев ландшафтные пожары происходят по вине человека.

"К административной ответственности уже привлечены более 3,5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба главу МЧС Александра Куренкова.

В понедельник пресс-служба министерства сообщала, что с начала 2024 года пожароопасный сезон открылся в 69 регионах, а в 23 субъектах установлен особый противопожарный режим, который запрещает гражданам посещать леса.

В ведомстве напоминают, что особый противопожарный режим категорически запрещает выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, садоводческих товариществ. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на участках, непосредственно примыкающих к ним, преследуется законом.

МЧС РФ
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