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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Волгоградской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области двух последователей запрещённой в РФ и признанной террористической неонацистской организации NS/WP, готовивших серию взрывов, в том числе в местах массового пребывания людей.

"Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным Судом Российской Федерации проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power" ("NS/WP") двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта",- заявили в пятницу в спецслужбе.

Там добавили, что в ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, "разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями терорганизации "NS/WP" на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей".

По данным ФСБ, в период с марта по ноябрь 2023 года фигуранты дела совершили ряд так называемых акций "прямого действия", "повредив 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов".

В ходе обысков в местах их проживания обнаружены и изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, "средства связи и коммуникации, имеющие значение для расследования уголовного дела", возбужденного СУ СК России по Волгоградской области уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

По данным пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, задержанным подозреваемым по 17 лет.

"Обвиняемые по ходатайству следственного органа содержатся под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Верховный суд РФ в 2021 году признал NS/WP террористической организацией и запретил ее деятельность.

В 2014 году девять участников группы были приговорены к длительным срокам заключения за серию преступлений, среди которых был теракт.

В период с 2009 по 2010 годы участники националистической группы совершили убийство гражданина Гвинеи-Бисау и сняли свои действия на видео, которое впоследствии разместили в сети интернет. Осужденные также сожгли двух женщин без определенного места жительства, спавших в заброшенном автомобиле, и совершили убийство нескольких мужчин, ведущих асоциальный образ жизни.

В 2022 году сообщалось о задержании участников группы, готовивших покушение на телеведущего Владимира Соловьева.

ФСБ Волгоградская область
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