Шойгу призвал обеспечить устойчивость ШОС к внешним угрозам и кризисам

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Государствам - участникам Шанхайской организации сотрудничества следует обеспечить устойчивость объединения к внешним деструктивным воздействиям, включая попытки спровоцировать "цветные революции" в странах ШОС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Необходимо обеспечить устойчивость Организации к попыткам подрыва ее сплоченности, провоцированию извне "цветных революций" и кризисов в государствах-членах. Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учет национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

"В этом контексте, - продолжил он, - представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных структур на нашем континенте, работающих в области безопасности".

"Основной упор нужно сделать на развитие контактов по военной линии между ШОС и ОДКБ", - подчеркнул Шойгу.

Другой задачей он назвал "укрепление роли ШОС как одной из опор новой многополярной международной системы, а также образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении.

"Ключевым элементом данной работы остается выполнение договоренностей, достигнутых главами государств - членов Организации", - подчеркнул министр обороны РФ.

Он также отметил, что "военное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях в формате ШОС".

Поэтому нужно сделать акцент на тесном взаимодействии по линии оборонных ведомств, формировании устойчивого информационного обмена для своевременного реагирования на террористические и другие возможные угрозы, сказал Шойгу.

По его словам, "в этой связи особое значение приобретают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки".

"Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований. Готовы в ходе этих мероприятий делиться опытом и передовыми способами ведения боевых действий", - сказал министр обороны России.

Он предложил для участия в мероприятиях по линии оборонных ведомств ШОС - особенно по оперативной и боевой подготовке - "приглашать представителей других региональных объединений, прежде всего ОДКБ и СНГ, а также дружественных стран".

"Считаем, - подчеркнул Шойгу, - что реализация указанных предложений обеспечит поступательное развитие ШОС и поддержание стабильности на пространстве Организации".

Завершая выступление, он выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча министров обороны стран - участниц ШОС будет способствовать дальнейшему углублению связей между оборонными ведомствами государств и укреплению безопасности.

Общеконтинентальная архитектура безопасности

Министр заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для доминирования в этой части планеты.

"Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то и здесь наблюдаем планомерные попытки переформатирования системы региональной безопасности с асеаноцентричной на американоцентричную. Делается это за счет укрепления ориентированных на Вашингтон военно-политических структур, таких как КУАД, АУКУС и Тройственный союз", - сказал Шойгу.

При этом, по его словам, для усиления давления на Китай активно задействуется "тайваньский фактор".

"Кроме того, - сказал Шойгу, - возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки создает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе новых горячих точек. В складывающихся геополитических условиях важной задачей ШОС становится формирование общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Разумеется, при сохранении центральной роли ООН и приверженности ее Уставу".

По словам министра обороны РФ, "этому будет способствовать совпадение или близость подходов государств - членов ШОС к ключевым международным проблемам и вопросу становления нового миропорядка".