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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:43

Участников массовой драки в Туапсе выдворят из России

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Полиция задержала всех участников массовой драки возле торгового центра в Туапсе, которая произошла 24 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Задержаны все участники драки, произошедшей 24 апреля этого года на улице Сочинской. В отношении 15 иностранцев вынесено решение о наложении административного штрафа с административным выдворением за пределы России", - говорится в сообщении.

24 апреля у ТРЦ "Красная площадь" произошла массовая драка. По факту началась проверка. В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что в драке участвовали граждане, приехавшие из Узбекистана, конфликт произошел на бытовой почве в автобусе.

Туапсе Узбекистан МВД Краснодарский край
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