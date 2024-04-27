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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Три района Иркутска остались без света после пожара на центральной подстанции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в трех округах Иркутска в субботу утром, сообщается в телеграм-канале "Иркутской электросетевой компании" (ИЭСК).

Сначала отключение произошло около 06:00 по Москве в Октябрьском районе Иркутска.

"Бригадами Южных электрических сетей причина отключения определена. В настоящее время организованы восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 23:00 (18:00 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении.

Позже ИЭСК сообщила, что отключение электроэнергии также затронули Кировский (центральный) и Куйбышевский районы.

"Для устранения причины отключения необходимо в период с 11:00 (06:00 по Москве - ИФ) до 19:00 (14:00 по Москве - ИФ) дополнительно временно ограничить электроснабжение потребителей", - говорится в релизе.

Таким образом, отключения не затронули лишь два района Иркутска: Свердловский и Ленинский.

Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, в 10:55 (05:55 по Москве) поступило сообщение о пожаре в здании центральной электроподстанции на улице Партизанской в Иркутске. "Горение происходило на первом этаже. Пожар локализован на площади 10 кв. м", - уточнили в ведомстве.

Иркутяне пишут в социальных сетях, что в центре города и Октябрьском районе не работают светофоры, из-за чего образовались пробки, остановились трамваи, но ходят троллейбусы.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба ИЭСК, пожар произошел после повреждения кабельных линий, проложенных внутри подстанции. Сейчас сетевая компания ведет работу по подключению потребителей на мощности других подстанций.

Иркутск МЧС
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