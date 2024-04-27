Аэропорт "Кольцово" изменил порядок процедур для вылетающих за границу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, управляется УК "Аэропорты регионов") вводит новый порядок проведения предполетных процедур на международных рейсах.

"Вылетающие за рубеж пассажиры после входа в международный терминал сразу будут проходить к стойкам регистрации - для получения посадочного талона и сдачи багажа. Эта зона станет общедоступной, как и аналогичная в терминале внутренних авиалиний. Таким образом, пассажиров здесь смогут сопровождать провожающие", - сообщила пресс-служба предприятия.

До этого в международном терминале пассажиры, вылетающие за рубеж, сначала должны были пройти таможенный контроль и только потом могли попасть к стойкам регистрации для получения посадочного талона и сдачи багажа.

Теперь после регистрации на рейс пассажирам необходимо будет перейти к зонам предполетного досмотра и таможенного контроля, которые размещены на втором этаже терминала.

Как и прежде, после прохождения досмотра и таможни пассажиры смогут проследовать в зону пограничного контроля, а затем - в зону ожидания вылета.

"Переход к новой схеме обслуживания пассажиров, вылетающих по международным направлениям, является результатом первого этапа масштабного технического перевооружения международного терминала", - отметил исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов.

Продолжается модернизация аэропорта, предполагающая его расширение.

Аэропорт "Кольцово" намерен в середине 2024 года завершить реконструкцию международного терминала, в результате пропускная способность увеличится почти вдвое - с нынешних 1,3 тысячи пассажиров в час до 2,5 тысяч.

Также сообщалось, что проект реконструкции аэровокзального комплекса "Кольцово" затронет терминал международных воздушных линий и привокзальную площадь. В начале 2022 года объем частных инвестиций в данный этап работ оценивался в 5 млрд рублей. На дополнительные средства за счёт федерального бюджета в 1,7 млрд рублей предполагалось оснастить пункт пропуска через государственную границу.