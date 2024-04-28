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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

Участников "Коррозии металла" задержали за пропаганду нацистской символики

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде за административное нарушение участников музыкальной группы, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Согласно сообщению, они задержаны в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе города, при силовой поддержке СОБРа Росгвардии.

"57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...)", - сообщила пресс-служба.

Еще четверых человек доставили в отдел полиции и позднее отпустили.

Изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.

Пресс-служба ведомства не уточняет названия музыкальной группы.

Местные СМИ сообщают, что это группа "Коррозия металла", а задержание произошло во время концерта.

Нижний Новгород МВД РФ Коррозия металла
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