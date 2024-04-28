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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Три участника группы "Коррозия металла" оштрафованы на 1 тыс. рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в воскресенье назначил членам рок-группы "Коррозия металла" административный штраф в размере 1 тыс. рублей каждому, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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Музыканты обвинялись правоохранительными органами в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

"Судом установлено, что 27 апреля 2024 года лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий на концертной площадке в клубе "Ненависть" осуществлял продажу одежды и печатного издания с изображением символики нацизма, таким образом сделал ее доступной для восприятия другими лицами. Гитаристы группы "Коррозия металла" Рамиль Зейналов и Даниил Буренков на концертной площадке в клубе "Ненависть" публично демонстрировали символику нацизма, изображенную на их футболках", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД РФ по Нижегородской области сообщалось, что сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали в одном из клубов в Нижнем Новгороде за административное нарушение участников музыкальной группы. В отношении троих мужчин были составлены протоколы. Еще четверых доставили в отдел полиции и позднее отпустили. Изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой.

Коррозия металла
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