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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Более 5, 7 тыс. тюменцев эвакуировали из-за паводка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Растет число жителей Тюменской области, эвакуированных из-за ситуации с паводком.

Так, по данным МЧС России, к 28 апреля из зон подтопления уже эвакуировано более 5,7 тыс. жителей региона. "В пунктах временного размещения находятся 643 человека, из них 225 детей", - отмечается в сообщении.

В 30 населенных пунктах области остаются подтопленными 188 домов, 523 дачных дома, 2879 приусадебных участка, 22 участка автомобильных дорог.

По данным на 27 апреля, из зон подтопления в Тюменской области было эвакуировано более 5,1 тыс. человек.

С 8 апреля в регионе действует режим ЧС из-за угрозы паводка.

Хроника 30 марта – 28 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область МЧС РФ
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