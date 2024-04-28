Тобол в селе Упорово Тюменской области за сутки поднялся на 28 см

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в Тоболе в селе Упорово - райцентр Упоровского района - в Тюменской области продолжает подниматься, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, согласно замерам, на 08:00 по местному времени уровень воды в реке повысился на 28 см до 760 см. В село Коркино Упоровского района - на 10 см до 875 см.

В начале этой недели в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина была объявлена экстренная эвакуация.

Пик паводка в Упорово ожидается к 28 апреля.