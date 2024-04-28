Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Более 10 населенных пунктов Тюменской области остались без света из-за непогоды

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Свыше десяти бригад "Россети Тюмень" восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Тюменской области, нарушенное из-за непогоды, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, попадание молнии в линию электропередачи привело к обесточиванию части населенных пунктов в Тюменском районе: поселках Московский, Дербыши и СНТ "Москвичка".

Кроме того, из-за сильных порывов ветра без света остались часть жителей Ембаево, Заводоуковска, Плюхино, Пышминки, Железного Перебора, Покровки и Яковлево.

Как подчеркивается в сообщении, по требованию МЧС было частично обесточено село Омутинское.

Весь персонал Тюменских электрических сетей переведен в режим повышенной готовности в связи с непогодой.

По данным Главного управления МЧС по Тюменской области, в ночь на 29 апреля в регионе ожидаются очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более, ливневые дожди, грозы.

Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Река Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 см

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово с утра поднялся еще на 29 см

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

Военная операция на Украине

Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

В Ингушетии раскрыли ОПГ, похитившую из бюджета более 1 млрд рублей

Паводок в России

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Вода в Тоболе у Кургана за сутки снизилась на 16 см

Православные отмечают Вербное воскресенье

Православные отмечают Вербное воскресенье

Три БПЛА упали в районе нефтебазы в Калужской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });