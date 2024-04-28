Более 10 населенных пунктов Тюменской области остались без света из-за непогоды

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Свыше десяти бригад "Россети Тюмень" восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Тюменской области, нарушенное из-за непогоды, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, попадание молнии в линию электропередачи привело к обесточиванию части населенных пунктов в Тюменском районе: поселках Московский, Дербыши и СНТ "Москвичка".

Кроме того, из-за сильных порывов ветра без света остались часть жителей Ембаево, Заводоуковска, Плюхино, Пышминки, Железного Перебора, Покровки и Яковлево.

Как подчеркивается в сообщении, по требованию МЧС было частично обесточено село Омутинское.

Весь персонал Тюменских электрических сетей переведен в режим повышенной готовности в связи с непогодой.

По данным Главного управления МЧС по Тюменской области, в ночь на 29 апреля в регионе ожидаются очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более, ливневые дожди, грозы.