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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Уголовное дело возбуждено после нейтрализации боевиков в ингушском Карабулаке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Ингушетии после перестрелки силовиков с боевиками возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает в воскресенье телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 марта в ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Ингушетии, "при попытке осмотра расположенной в городе Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление".

"В ходе завязавшегося боестолкновения шестеро вооруженных лиц были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "следователями проведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы".

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в результате контртеррористической операции в Карабулаке уничтожены шестеро боевиков. "Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года", - сообщили в НАК. Трое из боевиков, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.

В воскресенье с 12:45 был снят режим КТО на части Карабулака, действовавший с 19:30 минут 2 марта.

Ингушетия СКР Карабулак
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