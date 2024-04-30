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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

ЛЭП повреждена при обстреле ВСУ белгородского села

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Старый Хутор.

"Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи, жители села временно остаются без света", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее сообщалось об обстреле территории Шебекинского городского округа, пострадавших нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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