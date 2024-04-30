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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Белгородское село Щетиновка атаковано украинским дроном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ беспилотником села Щетиновка.

"ВСУ атаковали село Щетиновка Белгородского района. В результате падения FPV-дрона повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Также осколком снаряда повреждена линия электропередачи - жители одной из улиц остаются временно без света", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Гладков уточнил, что обошлось без пострадавших. После согласования с министерством обороны РФ аварийные службы приступят к ликвидации последствий.

Ранее губернатор сообщал об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа и села Муром Шебекинского городского округа.

Белгородская область Вячеслав Гладков Щетиновка
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