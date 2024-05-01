Шойгу поручил нарастить поставки вооружения в зону СВО для поддержки темпов наступления

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО), заявил о необходимости наращивания поставок вооружения, чтобы поддержать требуемые темпы наступления войск, сообщило военное ведомство в среду.

На совещании Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне СВО и характеру действий противника, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В совещании принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, следует из официального видео министерства.

"В ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения", - говорится в сообщении.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", - заявил Шойгу.

"Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники", - отметил он.

"Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", - сказал министр.

В сообщении Минобороны говорится, что Шойгу обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне СВО.

"Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения", - сообщило ведомство.

Шойгу представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника, усиления защиты личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения, говорится в релизе.