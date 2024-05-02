Украинские БПЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Украинские БПЛА пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

"Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов.