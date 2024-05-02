Дрейфующая полярная станция "Северный полюс-41" завершила работу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Дрейфующая станция "Северный полюс-41" завершила работу в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в четверг.

"Ледостойкая платформа (ЛСП) "Северный полюс" самостоятельно вышла из ледового поля, с которым дрейфовала более восьми месяцев, в районе архипелага Шпицберген и прошла более 30 морских миль до открытой воды. Судно легло в дрейф в ожидании благоприятных погодных условий и ледовой обстановки для начала движения в порт Мурманска, откуда самолетом полярников доставят в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

По словам директора ААНИИ Александра Макарова, экспедиция "Северный полюс-41" стала успехом российских ученых, конструкторов и судостроителей.

"На десятки лет мы будем обеспечены актуальными данными о состоянии природной среды Арктики и укрепим свои научные позиции в высоких широтах. Завершающаяся экспедиция принесла обширный объем научной информации, которая уже анализируются нашими учеными. В августе судно будет готово к выходу в очередной рейс. Дрейфующая станция "Северный полюс-42" начнет свою работу уже осенью этого года", - цитирует Макарова пресс-служба.

За 19 месяцев с начала работы станция "Северный полюс-41", развернутая на базе ЛСП "Северный полюс", преодолела около 3 тыс. морских миль. Генеральный дрейф от точки старта в районе Новосибирских островов составил более 900 морских миль. Полярники выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включая изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.

Уточняется, что впервые о работе на станции они расскажут в рамках международной научно-практической конференции POLAR 16 мая 2024 года.

Как сообщалось, дрейфующая станция "Северный полюс-41" при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс" заработала в октябре 2022 года. Платформа предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 МВт, скорость - не менее 10 узлов. Рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учетом среднего ремонта.

Экспедиция "Северный полюс-41" продолжает отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.