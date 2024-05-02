Минцифры предложило штрафы для операторов за нарушение требований услуг связи иностранцам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ представило законопроект о введении штрафов до 2 млн руб. для операторов связи за нарушение требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства, которые должны будут сдавать данные в Единую биометрическую систему для заключения договоров.

Соответствующий проект федерального закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минцифры предлагает дополнить ст. 13.29 КоАП РФ (Неисполнение установленных законодательством РФ в области связи требований к заключению договоров об оказании услуг связи) частью 6 следующего содержания: "6. Нарушение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей".

В пояснительной записке уточняется, что административная ответственность вводится для операторов связи либо лиц, действующих от имени оператора связи. Предлагаемый размер административных штрафов аналогичен установленным частями 2 и 3 ст. 13.29 КоАП, отмечается в записке.

"Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой частью 6 статьи 13.29 КоАП, предлагается наделить должностных лиц Роскомнадзора", - пишет Минцифры.

В пояснениях сказано, что "в связи с тем, что вводимый состав административного правонарушения направлен на обеспечение реализации требований, которые до настоящего момента не вступили в силу, провести анализ правоприменительной практики в том числе в части распространенности и количества соответствующих правонарушений не представляется возможным".

"Вместе с тем учитывая высокую значимость обеспечения соблюдения вводимых обязательных требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранными гражданами и лицами без гражданства с точки зрения общественной безопасности и пресечения правонарушений со стороны таких лиц, представляется целесообразным установление административной ответственности одновременно с установлением таких обязательных требований", - отмечают в Минцифры.

По мнению разработчика, "законопроект не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности".

Публичное обсуждение проекта продлится до 31 мая.

27 апреля Минцифры РФ представило законопроект об ужесточении правил предоставления услуг связи иностранцам и лицам без гражданства. Документ вводит ряд требований для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. "Купить сим-карту можно будет только с помощью биометрии, а действующие договоры переоформить согласно новым правилам", - говорилось в комментарии министерства.

В Минцифры рассчитывают, что операторы до 1 февраля 2025 года оповестят всех иностранных граждан, с кем сейчас заключены договоры, об изменении правил оказания услуг связи, а документы с учётом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. В противном случае услуги связи будут прекращены. Также Минцифры предлагает разместить на Госуслугах информацию о всех заключенных пользователями договорах на услуги связи.

"Новые правила вступят в силу со дня подписания законопроекта. За нарушение вводимых требований будет установлена административная ответственность", - сообщило тогда Минцифры.

25 апреля глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что министерство направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства законопроект о введении для иностранцев обязанности зарегистрироваться в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи, а также информирования граждан о заключенных на их имя договорах с мобильными операторами.