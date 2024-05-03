Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более 40 жилых и 100 дачных домов освободились от воды в Курганской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и г. Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных и 78 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В настоящее время остаются подтопленными 602 жилых и 6526 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в десяти населенных пунктах шести муниципальных образований.

По данным ведомства, уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и, по состоянию на 3 мая, составляет 799 см.

Сутки назад вода держалась на отметке 812 см. Таким образом, за 24 часа вода спала на 13 см.

Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах Курганской области и проводить дезинфекцию домов и территорий.