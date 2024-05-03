Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области

Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более 40 жилых и 100 дачных домов освободились от воды в Курганской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В РоссииВода в некоторых реках Томской области начала повышатьсяВода в некоторых реках Томской области начала повышатьсяЧитать подробнее

"За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и г. Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных и 78 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В настоящее время остаются подтопленными 602 жилых и 6526 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в десяти населенных пунктах шести муниципальных образований.

По данным ведомства, уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и, по состоянию на 3 мая, составляет 799 см.

Сутки назад вода держалась на отметке 812 см. Таким образом, за 24 часа вода спала на 13 см.

Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах Курганской области и проводить дезинфекцию домов и территорий.

Спасение животных в Оренбуржье

10
Мужчина с собакой на подтопленной улице в ОренбургеНа затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеЭвакуации жителей в Ленинском районе ОрскаЭвакуация домашних животных с затопленных улиц в ОренбургеКошка во время эвакуации жителей на подтопленной улице Красная в ОренбургеЗона подтопления в микрорайоне Старый город в ОрскеДевушка эвакуируется с собакой из ОрскаСпасение котенка в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеПоследствия прорыва дамбы в ОрскеСотрудник МЧС России со спасенным котенком в Орске
Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 03 мая 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Что произошло за день: четверг, 2 мая

МВД насчитало по стране 356 тысяч участников первомайских мероприятий

МВД насчитало по стране 356 тысяч участников первомайских мероприятий

Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Паводок в России

Вода в реке у тюменского города Ишим пошла на спад

Минэнерго утвердит меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Паводок в России

В Тюменской области Ишим поднялся на 60 см выше уровня участка трассы Р-402

В Тюменской области Ишим поднялся на 60 см выше уровня участка трассы Р-402
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });