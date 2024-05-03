В Екатеринбурге при пожаре в воинской части пострадали двое

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге двое военнослужащих пострадали при пожаре в здании на территории воинской части, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа в пятницу.

"3 мая в одном из помещений здания на территории воинской части в Екатеринбурге произошло возгорание. Предположительно, из-за неисправной электропроводки. Два военнослужащих получили незначительные травмы. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Пожар быстро потушили пожарные расчеты, добавил он.