ФСБ уничтожила в Ленобласти агента украинской разведки, планировавшего теракты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили об уничтожении в Ленинградской области агента украинской военной разведки, готовившего серию терактов, в том числе на объектах Минобороны РФ и объектах энергетической инфраструктуры.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что диверсант был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленобласти, которые он планировал использовать для теракта на топливном терминале в Тосненском районе региона.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

По данным ФСБ, в марте текущего года мужчина прибыл в Московский регион из Литвы "с целью изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона".

В момент изъятия взрывчатки из тайника в Московской области он оказал вооруженное сопротивление при задержании и скрылся.

В брошенном им автомобиле были обнаружены автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон преступника.

В гараже и квартире, которые агент арендовал в Москве, изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка SwedBank.

На месте его уничтожения в Ленобласти обнаружены: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, "которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления".

В его телефоне нашли переписку с куратором, которая в частности подтвердила обучение в литовском Пабраде минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, а также планах украинской террористической организации "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики и планировании этой организацией терактов в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге.