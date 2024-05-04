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Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Православные верующие 4 мая готовятся отметить главный христианский праздник - Пасху, которой традиционно предшествует Великая суббота - торжественный день, именуемый также Тихой субботой.

На сегодняшней утренней службе духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и Его воскресение - уже совершилась.

Великая суббота - время покоя, радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью. После литургии в этот день происходит первое освящение пасхального угощения - яиц, куличей и пасх.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи происходит торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем паломники из разных стран доставляют к себе на родину к началу ночного богослужения. В этом году, несмотря на военные действия на Святой Земле, Фонд Андрея Первозванного, по многолетней традиции, доставит огонь от Гроба Господня к пасхальному богослужению в Москве.

Главная праздничная служба в столице начнется, как обычно, в Великую субботу незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

Пасха Великая суббота
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