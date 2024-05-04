Суд в Москве арестовал обвиняемую в организации работы китайской секты "Фалуньгун"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы отправил под арест до 27 июня Наталью Миненкову - обвиняемую по делу об организации деятельности китайской секты "Фалуньгун", также известной как "Фалунь Дафа" (признана в РФ нежелательной организацией), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Миненковой предъявлено обвинение в организации деятельности нежелательной в РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

По данным СКР, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка совместно с группой лиц на территории Москвы организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа".

Кроме того, как считает следствие, Миненкова "осуществляла сбыт литературы нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом на территории РФ".

Религиозное движение "Фалуньгун" (известно также как "Фалунь Дафа", Практика колеса закона) основано отставным китайским военным Ли Хунчжи в 1992 году. Соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и традиционной оздоровительной практики цигун. Было запрещено в Китае в 1999 году. Китайские власти считают, что организация является тоталитарной сектой. Деятельность движения "Фалуньгун" была признана нежелательной в РФ в 2020 году.