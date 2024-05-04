Спасатели ищут двух туристов из Москвы на Эльбрусе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС приступили к поиску двух туристов из Москвы, заблудившихся на горе Эльбрус, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесской республике.

"В 15:44 4 мая 2024 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 000 м потерялась незарегистрированная группа два человека из города Москвы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Поисково-спасательные работы ведут сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер".