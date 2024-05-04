Двух туристов из Москвы спасли на Эльбрусе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии нашли двух туристов из Москвы, заблудившихся на Эльбрусе, и спустили их с горы, сообщил "Интерфаксу" представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как отметил собеседник агентства, медицинская помощь им не понадобилась.

Сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 5000 метров потерялась незарегистрированная группа туристов из Москвы, поступило в субботу в 15:44. К их поискам привлекались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер".