Транскам закрыли для транспорта из-за камнепада

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов автотранспорта закрыто по Транскавказской автомагистрали из-за камнепада, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20.30 мск 4 мая.

Открыть дорогу планируют рано утром в воскресенье.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также камнепадами.