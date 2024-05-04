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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Транскам закрыли для транспорта из-за камнепада

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов автотранспорта закрыто по Транскавказской автомагистрали из-за камнепада, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20.30 мск 4 мая.

Открыть дорогу планируют рано утром в воскресенье.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также камнепадами.

Транскам МЧС Южная Осетия Северная Осетия
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