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Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху - Светлое Христово Воскресение, сообщается на сайте Кремля.

"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", - отметил в поздравлении президент России.

Владимир Путин Кремль hgw
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