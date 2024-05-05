Почти 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошли в РФ в пасхальную ночь

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД не зафиксировали правонарушений в регионах России в пасхальную ночь, заявила в воскресенье официальный представитель министерства Ирина Волк.

Как она сообщила журналистам, в ночь с 4 на 5 мая более чем в 7,1 тыс. населенных пунктов РФ состоялось свыше 12,9 тыс. торжественных богослужений и крестных ходов.

По данным МВД, правопорядок в местах проведения праздничных мероприятий обеспечивали более 48 тыс. сотрудников органов внутренних дел.