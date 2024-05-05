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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Волгоградская и Иркутская области получат средства на расчистку и укрепление берегов рек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет средства на проведение водохозяйственных мероприятий в ряде регионов для защиты от подтопления домов и улучшения состояния рек. Речь идет Волгоградской и Иркутской областях.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабинета министров.

"Федеральное финансирование поможет Волгоградской области завершить мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги в 2024 году, которые ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Главная цель проекта - улучшить экологическое состояние реки за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов Нижней Волги", - говорится в сообщении.

В Иркутской области за счет федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это поможет предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры, отметили в правительстве.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений".

Правительство РФ Михаил Мишустин Волгоградская область Иркутская области
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