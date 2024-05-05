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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

День математика будут отмечать в России 1 декабря

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В России будут отмечать новый профессиональный праздник - День математика, сообщается на сайте правительства.

"Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря - день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского", - говорится в сообщении.

С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года, и было поддержано его участниками.

Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение нормативным правовым актом.

Виктор Садовничий МГУ Михаил Мишустин правительство
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