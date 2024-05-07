Глава "Транснефти" спрогнозировал увеличение прокачки нефти из России на Восток
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -Россия в 2024 году увеличит прокачку нефти в восточном направлении, сообщил "Интерфаксу" глава "Транснефти" Николай Токарев.
"В принципе она и так уже увеличена выше проектных отметок", - отметил он.
Токарев подчеркнул наличие планов по росту прокачки нефти в восточном направлении по сравнению с прошлым годом.
"Планы такие есть, в зависимости от обстановки мы дополнительные технические возможности обеспечиваем, реализуем ряд проектов", - сказал он.