Глава "Транснефти" спрогнозировал увеличение прокачки нефти из России на Восток

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -Россия в 2024 году увеличит прокачку нефти в восточном направлении, сообщил "Интерфаксу" глава "Транснефти" Николай Токарев.

"В принципе она и так уже увеличена выше проектных отметок", - отметил он.

Токарев подчеркнул наличие планов по росту прокачки нефти в восточном направлении по сравнению с прошлым годом.

"Планы такие есть, в зависимости от обстановки мы дополнительные технические возможности обеспечиваем, реализуем ряд проектов", - сказал он.