Думский комитет предложил подключить ФАС и Счетную палату к техаудиту исполнителей ГОЗ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Счетную палату (СП) РФ к процессу технологического аудита предприятий, выполняющих гособоронзаказ, следует из отзыва на правительственный законопроект.

Законопроект (№576887-8) правительство внесло в Госдуму в середине марта. В нем предлагается предоставить право государственному заказчику проводить оценку производственных мощностей, технологического оборудования головных исполнителей и исполнителей ГОЗ. Правительство РФ должно будет установить порядок, критерии и последствия проведения такой оценки.

Для сохранения баланса интересов между государственным заказчиком и исполнителем комитет в своем отзыве предлагает привлечь к оценке ФАС.

Комитет Госдумы отмечает, что одной из целей введения оценки является определение технологического состояния организаций для последующего формулирования мероприятий по их технологическому перевооружению, что будет способствовать сбалансированности бюджетных средств, выделяемых в рамках ГОЗ. "В связи с этим видится целесообразным состав участников оценки дополнить Счетной палатой РФ", - говорится в отзыве.

Комитет также предлагает разработать меры экономического стимулирования для исполнителей. "Также актуальным видится формирование реестров организаций оборонно-промышленного комплекса, прошедших оценку, а также определить для них меры стимулирования, например, увеличенное авансирование, упрощенное включение в реестр единственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и другое", - отмечается в заключении думского комитета по обороне.

Комитет по промышленности и торговли Госдумы предложил доработать законопроект еще на этапе первого чтения. В своем заключении он привел целый перечень законов (о лицензировании, о государственном контроле, о промышленной политике), в соответствии с которыми Минпромторг, Минобороны могут фактически осуществлять технологический аудит.

"Таким образом, объекты оценки, предусмотренные в законопроекте в составе права государственного заказчика ГОЗ, дублируют действующие полномочия федеральных органов исполнительной власти и механизмы контроля в сфере ГОЗ", - говорится в заключении думского комитета по промышленности. Для недопущения конфликта интересов комитет предлагает конкретизировать состав проверяющих, определив, например, что оценка проводится комиссией, образованной государственным заказчиком, с включением в ее состав головного исполнителя, исполнителя, головной организации интегрированной структуры ОПК (в случае если головной исполнитель, исполнитель входит в такую структуру), отраслевых общественных объединений, а также ФАС.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 21 мая.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г.