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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Указ президента предусматривает снижение уровня бедности в РФ до менее чем 7% к 2030 г.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уровень бедности в России к 2030 году должен опуститься ниже семи процентов, соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Во вторник на сайте Кремля опубликован указ главы государства о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В документе, в частности, говорится о необходимости установить целевые показатели по снижению уровня бедности. К 2030 году он должен быть ниже 7%, а к 2036 году ниже 5%. Кроме того, уровень бедности многодетных семей к 2030 году должен снизиться до 12%, а к 2036 году - до 8%.

Президент также распорядился обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, "в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц".

Владимир Путин
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