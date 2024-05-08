Путин поздравил лидеров и народы республик бывшего СССР с Днем Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин воздал дань благодарности и уважения всем тем, кто в военные годы сражался на фронте и трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая победу.

"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", - заявил президент РФ.

Путин выразил уверенность, что узы дружбы, закаленные в годы войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.

Путин передал лидерам и гражданам зарубежных государств слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.