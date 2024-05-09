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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Не менее восьми человек пострадали при ночной атаке на Белгород

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Предварительно, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при воздушной атаке на Белгород в ночь на четверг, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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"По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода (...) 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу", - написал он в своем телеграм-канале.

Троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, добавил Гладков.

Руководитель региона уточнил, что после обстрела выявлены различные разрушения в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме, повреждены 37 транспортных средств.

Вячеслав Гладков Белгород
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